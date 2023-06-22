انت الان تتابع خبر قلق بشأن مسيرته الكروية.. سواريز يتعرض لإصابة خطيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأقرّ غيرا خلال حدث إعلامي في ملعب جريميو أن "المشكلة خطيرة"، مضيفاً بشأن المهاجم البالغ 37 عاماً والذي يدافع عن ألوان النادي منذ كانون الثاني/يناير الماضي "تلقى الكثير من الحقن، وتناول الكثير من الأدوية. لقد وصل إلى الحد الأقصى. الآن أين هو هذا الحد حقاً، لا نعرف".في المقابل، أفادت وسائل إعلام برازيلية الثلاثاء أن مهاجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق يعتزم إعلان اعتزاله قريباً بسبب آلام في ركبته اليمنى والتي تزداد سوءاً، علماً بأنه خضع للعديد من العمليات الجراحية.

كما أشار غيرا من دون منح مزيد من التفاصيل إلى أن سواريز يفكر في تركيب "طرف صناعي".

ومن المرجح أن يعلن المهاجم الدولي الملقب بـ "بيستوليرو" (المسدس) والمنتقل إلى البرازيل بموجب عقد حتى كانون الأوّل/ديسمبر 2024، عن خططه المستقبلية لمجلس إدارة جريميو.

وسجل الهداف التاريخي لمنتخب الأوروجواي (68 هدفاً في 137 مباراة) 14 هدفاً في 26 مباراة مع جريميو منذ وصوله عقب كأس العالم المخيبة للآمال بالنسبة لمنتخب بلاده في قطر.

