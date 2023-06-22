محمد بن سلمان.. أبرز المعلومات عن الأمير بالذكرى السادسة لبيعة ولي العهد

ياسر رشاد - القاهرة - احتفاء السعوديين، على محركات البحث المحتلفة، بالذكرى السادسة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، بعد سنوات من الإنجازات والإصلاحات الهيكلية.

ولي العهد محمد بن سلمان

وكان قد بويع الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد في 21 يونيو من عام 2017، ليتولى المنصب خلفا للأمير محمد بن نايف آل سعود، بعد أن كان وليا لولي العهد.

معلومات عن ولي العهد محمد بن سلمان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فأن ولي العهد محمد بن سلمان، عقب تخرجه من الجامعة، عمل في العديد من المناصب، والتي جاءت كالتالي: