"صورة من الحج" مبادرة لـ"واس" لنشر مشاعر الحجاج

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، مبادرة تحت مسمى "صورة من الحج" لنشر صور ومشاعر وذكريات الحجاج عن طريق الصور أو الفيديو.



وأضافت واس أنها تستقبل المشاركات عبر البريد الإلكتروني [email protected].

وأشارت الوكالة السعودية إلى أنه يجب أن تكون الصورة ذات جودة عالية وألا يحتوي الفيديو على أي تعديلات، أو لأي إضافات ويكون من الكاميرا مباشرة.

توفير حافلات ذاتية القيادة:

تطلق الهيئة العامة للنقل السعودي، للمرة الأولى، في موسم حج هذا العام 1444هـ، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك حرصًا على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة من دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعدًا، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج، ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام المقبلة لتشغيلها بالشكل التجاري.

كما تم تخصيص مسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طول المسار 4 كم، بينما عرض الطريق 11 مترًا.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات نقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.

إطلاق المنصة التوجيهية والإرشادية:

وأطلقَت وكالةُ الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي- المنصةَ التوجيهيةَ والإرشاديةَ التفاعليةَ، وذلك ضِمن برامجها التوجيهية في موسم الحج ١٤٤٤هـ.

وتتضمن المنصة جميع ما يحتاجه المسلم في موسم الحج، وجميع البرامج والتلاوات والدروس والمحاضرات والخطب والمقارئ القرآنية في منصة تفاعلية واحدة؛ تيسيرًا لضيوف الرحمن للاستفادة منها في فترة الحج.

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