أحمد الطاهرى يؤكد ضرورة استحداث أدوات ثقافية جديدة وقدرات ذكية تلائم العصر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الثقافة هى التنشئة المعرفية المتكاملة التى تخلق إنسان يملك القدرة على الحفاظ على هويته والتفاعل مع عالمه.

وقال خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعي، لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، إن المهمة الثقافية لدول مثل مصر تكون سهلة لما تملكه من قيم وتاريخ وتطورات متلاحقة بمرور الزمن.

وأضاف الطاهري، أن الثقافة تحتاج إلى قدرات ذكية جديدة تلائم العصر، مؤكدًا أن مصر استطاعت التغلب على الكثير من التحديات من خلال الفكر والمبادرات العملية، وأن مشكلة الثقافة يمكن أن يتم حلها بالطريقة نفسها ومن خلال الأدوات نفسها.

وشدد أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على ضرورة استحداث أدوات ثقافية جديدة جنبا إلى جنب مع الأدوات القديمة.

وطالب الطاهري بإطلاق مبادرة تدمج كل وسائل التنشئة المجتمعية للأنسان حتي لا يكون لدينا عقل منغلق، حيث إنه أصبح لدينا عقل جمعي يحتاج لمعالجات جديدة تناسب تطورات العصر.