شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" لوفد البرلمان الأردنى: دعم الرئيس السيسي للتحول الرقمى أحدث حراكا غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بالدعم الكبير الذي توليه الدولة المصريه للتحول الرقمي ولجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بمنظومه التحول الرقمي ، مشيراً بأن دعم القياده السياسيه احدث حراكاً غير مسبوق في هذا الشأن.

وأكد بدوي خلال اللقاء الذي عقدة مع وفد مجلس النواب الأردني برئاسة النائب غازي الذنيبات ، رئيس اللجنه القانونية بمجلس النواب الأردني الذي يزور البرلمان المصري اليوم ، بان ملف الشائعات من أهم الملفات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية عقب ثورة ال30 من يونيو لسنه 2013 و تعرضنا لحرب شائعات غير مسبوقة من جماعات استهدفت الوطن ، وكان لابد من خروج قوانين تحقق الردع العام وعلي راسها قانون الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصيه وحرية تداول المعلومات ، للرد علي ملف الشائعات والأكاذيب .

وأضاف بدوي بأن الدوله المصري عززت البنيه التحتية والبنيه الاساسيه وانشات الشركه الوطنيه we لخدمات المحمول في 2014 وحققت نجاحات مبهره وتابع بدوي بان مبادرة حياة كريمه التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف توصيل كافه المرافق الي القري والنجوع وحققت نجاحات متميزة.

ولفت بدوي بان احد القطاعات والتي لها نجاحات كبيرة هو هيئة البريد المصري الموجوده في كل النجوع والكفور والتي توسعت في إنشاء مكاتب البريد 65% خدمات التحول الرقمي المواطن حتي خدمات المرور يستطيع المواطن استخراجها بكل سهوله .

واوضح بدوي بان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنه مستحدثة في البرلمان المصري في 2015 واستطاعت الانتهاء من عدة قوانين متعلقه بحماية الحرية الشخصيه وعلي راسها قانون حمايه البيانات الشخصية والمعاملات وقانون مكافحة الجريمه الالكترونيه الذي يعالج سلبيات و تجاوزات ويعمل علي حمايه الأمن القومي وحماية بيانات المواطن وحمايه الاستثمارات وايجاد مناخ مناسب له وقمنا بدعوة عدد كبير من الشركات العالميه العامله مع الحكومه لتحقيق الشفافية والوضوح ، وتم عقد 63 اجتماع صباحي ومسائي وواجه القانون الجريمة الإلكترونية بكل صورها بما يحقق الردع بالتنسيق مع الحكومه .

وحضر اللقاء النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعية النائب احمد نشات منصور وكيل لجنه الاتصالات والنائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات ، والنائب محمد عبادة امين سر لجنه الاتصالات والنائب ناصر عثمان امين سر التشريعيه والنائب عزيز سابق عضو لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري .

وضم الوفد الأردني الدكتور غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية مجلس النواب الأردني والدكتور خير أبوصعيليك و المهندس سالم العمري و السيدة روعة الغرابلي و زينب البدول أعضاء مجلس النواب الأردني و محمود الخلايلة مدير مكتب رئيس المجلس وعواد الغويري امين عام مجلس النواب ومحمد العبداللات و أيمن المجالي من مجلس النواب الأردني .