انت الان تتابع خبر جافي يرد على إهانات مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال الحفل الذي أقيم في ملعب ريال مدريد لكرة السلة "ويزينك سنتر"، قام كل لاعب من صفوف المنتخب الإسباني بإلقاء كلمة قصيرة.

وأثناء إلقاء جافي كلمته بدأت الهتافات المهينة من الحاضرين ضده وتجاه ناديه برشلونة.



وجاء أول رد من جافي، نقلته صحيفة "eldesmarque" الإسبانية: "كل شخص يقول ما يريد، أنا هادئ جدا، وعائلتي تعرف ذلك".

يذكر أن أزمة جافي مع رابطة الليجا قد انتهت مؤخرا، وتم تفعيل عقده الجديد مع برشلونة، وأصبح لاعبا مقيدا ضمن الفريق الأول للبلوجرانا، وحصل على القميص رقم 6.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد الماضي على حساب كرواتيا بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بأشواطها الأصلية والإضافية 0-0.

