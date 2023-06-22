انت الان تتابع خبر بعد انتقاله للدوري الأمريكي.. بيل يوجه نصيحة لميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتنافس ميسي مع بيل على مدار 8 سنوات في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بين عامي 2013 و2021، قبل أن ينتقل الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث بيل الذي لعب لفريق لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي خلال عامي 2022 و2023، عن تجربته في الدوري الأمريكي موجها نصيحة لميسي الذي سينضم لإنتر ميامي بدءا من 1 يوليو/ تموز المقبل.



وقال بيل لميسي إن الخسارة في الدوري الأمريكي ليست نهاية العالم مثلما كان الوضع في برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني.

وأوضح بيل في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" البريطانية مخاطبا ليو: "عليك أن تتعلم كيف تخسر، في إسبانيا تتعرض للتعذيب لو خسرت، وتشعر بالحسرة وتذهب لمنزلك حزينا".

وواصل: "أما في أمريكا فعليك أن تتقبل الخسارة بصورة أكبر، لا توجد عواقب للهزيمة، لن تهبط هناك للقسم الثاني، حين تخسر مباراة فكر في المباراة الثانية، هناك يقبلون الخسارة بشكل عادي".

واختتم: "إنهم يعرفون كيف يخسرون، ولكنهم يحتفلون بأي فوز كما لو كانوا قد حققوا لقب الدوري، ستسمتع حقاً بتلك التجربة".

ويعاني فريق إنتر ميامي الذي سينضم إليه ميسي على مستوى النتائج حيث يتذيل ترتيب دوري المؤتمر الشرقي برصيد 15 نقطة فقط من 17 مباراة.

الغريب أن بيل نجح وخلال تجربته القصيرة مع غالاكسي، في التتويج ببطولتي الكأس ودرع المشجعين في 2022.

