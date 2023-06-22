20 مليار دولار مساعدات غربية ضخمة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت "كييف"، اليوم الخميس، مساعدات ضخمة بلغت نحو 20 مليار دولار من شركائها مُنذ بداية العام الجاري، حسبما أفادت وزارة المالية الأوكرانية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، الخميس، جاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلجرام": "يبلغ الحجم الإجمالي للتمويل الخارجي 19,9 مليار دولار في عام 2023".

وأضافت الوزارة أن أكبر الموارد للتمويل في العام الجاري هي: المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.1 مليار دولار، والمنح الأمريكية بقيمة 6 مليارات دولار، والأموال من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التمويل الموسع بقيمة 2.7 مليار دولار.

وصرح وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، سابقًا، أن كييف تأمل بتلقي 14.1 مليار دولار من الغرب في العام الجاري لاستعادة المجالات الرئيسية التي تُشجّع الاقتصاد الوطني.

كييف تحتاج إلى 411 مليار دولار لإعادة إعمارها:

وفي مارس الماضي أعلن البنك الدولي، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية أن كييف تحتاج إلى 411 مليار دولار لإعادة إعمارها.

من ناحية أخرى، قامت سُلطات كييف، بتقسيم الأسرى إلى فئات وفقًا لأولوية التبادل مع الجانب الروسي: في المقام الأول يجب استعادة عناصر تنظيم آزوف النازي وخاصة القادرين على القتال.

وجاء في رسالة من رئيس "مركز استعادة السلام" بوزارة إعادة الدمج الأوكرانية، إلى سكرتير المقر التنسيقي لمعاملة أسرى الحرب: "بهدف زيادة كفاءة تجهيز الوحدات بالقوات الأوكرانية على حساب الأسرى العسكريين العائدين، نقترح فرض النظام التالي لمبادلة أسرى الحرب، وفقًا للضرورات الأولوية: 1-تعطى الأفضلية لعودة العسكريين من الوحدة العسكرية 3057 من الحرس الوطني الأوكراني (تدخل فيها قوات كتيبة آزوف الخاصة)".

في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، جاء ضباط توجيه وإدارة نشاطات مختلف صنوف القوات( البرية والجوية ومشاة البحرية والصاروخية والمدفعية والدفاع الجوي).

في المركز الثالث على القائمة، هم "الأفراد العسكريون والرقباء وصغار الضباط في اختصاصات الصواريخ والدبابات ومشاة البحرية والهندسة الحربية وسلاح الإشارة.

في المرتبة الرابعة "الضباط وصف الضباط وباقي العسكريين الآخرين، الذين لا يُعانون من جروح وإصابات تمنع استمرارهم بالخدمة العسكرية".

وفقط في مُؤخرة قائمة أولويات تبادل أسرى الحرب، يُذكر نظام كييف "الضباط والجنود والرقباء الذين تعرضوا لإصابات لا تسمح لهم لاحقا بمواصلة الخدمة القتالية".

وفي وقت سابق، أشارت وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية مرات عديدة إلى وجود نقص حاد في عدد الأفراد في القوات الأوكرانية بسبب الخسائر الفادحة، ولهذا السبب تُواصل السُلطات عمليات اعتقال الرجال في سن التجنيد في مختلف المراكز السكنية في البلاد.