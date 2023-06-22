السفير المنزلاوي: الجامعة العربية تتبني سياسة تمكين المرأة إقليميا ودوليا بمختلف المجالات

ياسر رشاد - القاهرة - خلال احتفالية اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية

قال السفير خالد المنزلاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية الدولية، أن الجامعة العربية تثمن دور المرأه الهام في العمل الديبلوماسي من خلال المهمات التي يضطلعن بها في مختلف المناصب والمراكز التي يشغلنها في تحقيق التنمية المستدامه.

جانب من احتفالية اليوم العالمي للمراه بالسفارة السعودية

وأضاف خلال كلمته اليوم الخميس في احتفالية اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية بمقر السفاره السعودية بالقاهره، أن هناك نماذج كثيره من النساء في الجامعة العربية قدمو اسهامات عديدة في جميع المجالات ، لافتا الي الدور المحوري للمرأه في صنع القرار .

وأكد أن الجامعة العربية تتبني سياسة تمكين المرأه اقليميا ودوليا في مختلف المجالات، مشيرا الي أهمية دور المرأة في العمل الدبلوماسي وتمثيلها بنسبة كبيره في النظام السياسي في الدول العربية.

جانب من احتفالية اليوم العالمي للمراه بالسفارة السعودية

وأعرب السفير المنزلاوي عن تقدير جامعة الدول العربية للمرأة العربية على قيامها بأدوارها المتعددة للنهوض بالأمة العربية ومواجهتها لكافة التحديات.

ونظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية"، والذي يوافق الرابع والعشرين من شهر يونيو 2023م، بحضور كل من السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتورة نعيمة القصير، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، اضافة الي مجموعة من الصحفيين والشخصيات العامة والدبلوماسيين وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.