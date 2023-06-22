السفارة السعودية بالقاهرة تحتفي بـ"اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية"

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية"، والذي يوافق الرابع والعشرين من شهر يونيو 2023م، بحضور كل من سعادة السفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، وسعادة الدكتورة نعيمة القصير، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، ومشاركة الزميلات الدبلوماسيات بالسفارة، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.

جانب من احتفالية السفارة باليوم العالمي للمرأه في الدبلوماسية

وفي كلمة له بهذه المناسبة، نوه سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي، بدور المملكة كراعي أساسي لاعتماد هذا اليوم في منظمة الأمم المتحدة، معربًا عن شعوره بالفخر والاعتزاز للقفزة النوعية التي شهدتها المملكة في تمكين المرأة السعودية، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- استنادًا إلى سياسيةٍ وقودها إرادة وعزيمة المرأة السعودية، وديدنها كفاءتها ومهنيتها العالية، ونبراسها طموح رؤية المملكة 2030م، ليسرد لنا الواقع مشاركةً فعّالة لابنة الوطن في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، والتي كان آخرها رائدة الفضاء السعودية العربية المسلمة، ريانة برناوي، التي وصلت بطموح المرأة السعودية ومثابرتها إلى عنان السماء.

جانب من احتفالية السفارة باليوم العالمي للمرأه في الدبلوماسية

وتابع نقلي: "ونحن نحتفل بـ "اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية".. فإننا نستحضر بفخر حدثاً استثنائياً سطّره عام 2019م بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، كأولِ سفيرةٍ لخادم الحرمين الشريفين في السلك الدبلوماسي للمملكة، ليتوالى تمثيل سفيرات الوطن في فترة زمنية وجيزة، في أربعة دول، فضلا عن تمثيلها للمملكة كمندوبٍ دائمٍ في الاتحاد الأوروبي، ومنظمة اليونيسكو، وكمديرة إقليمية للشرق الأوسط في منظمة السياحة الدولية، في ظل جهودٍ مثمرةٍ بناءةٍ تهدف إلى خدمةِ الوطن، وتوثيق عُرى علاقاتِه الثنائية في خدمة المصالحِ المُشتركة، وتعزيز حضور المملكة البنّاء في المنظمات والهيئات الدولية".

وفي ختام كلمته، وجه السفير أسامة نقلي تحية للمرأة السعودية في خطواتها الواثقة نحو المساهمة في مسيرته التنموية، وللمرأة الخليجية والعربية والمسلمة، ونساء العالم لإسهاماتهن المثمرة والبناءة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.