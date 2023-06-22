انفجار باريس يُصيب 37 شخصًا.. الوضع خطير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "فرنسا"، اليوم الخميس، ارتفاع جديد في حصيلة إصابات الانفجار الناجم حسب المعلومات الأولية عن تسرب للغاز في أحد مباني العاصمة باريس إلى 37 شخصًا، فيما تُواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، الخميس، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مؤتمر صحفي من موقع الحادث في الدائرة الخامسة بالمدينة، إن "حصيلة إصابات الانفجار في باريس وصلت إلى 37"، مُؤكدًا أن "4 من المُصابين في حالة حرجة".

ورجّح وزير الداخلية الفرنسي فقدان اثنين آخرين تحت الأنقاض، مُشيرًا إلى أنه "لم يكن هناك تحذير مُسبق قبل الانفجار، وسببه لا يزال مجهولًا".

ماكرون يُعرب عن تعاطفه مع الجرحى والمفقودين:

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح صحفي، عن تعاطفه مع الجرحى والمفقودين.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم قطع إمدادات الغاز في الحي الذي وقع فيه الانفجار تمامًا.

ودمر الانفجار واجهة مبنى يضم مدرسة التصميم التابعة لأكاديمية باريس الأمريكية، وقال مكتب المدعي العام في باريس إن من السابق لأوانه تحديد سبب الانفجار.

من ناحية أخرى، داهمت الشرطة الفرنسية، يوم الثلاثاء، مقر لجنة أولمبياد باريس 2024، قبل نحو عام من افتتاح الحدث الرياضي الأضخم الذي يُقام كل أربع سنوات.

وقال مصدر مُقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس" إن مُداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم "كوجو" وفي مكاتب "سوليديو" المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية.

وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى أن التحقيق يتعلق بـ"تضارب غير قانوني في المصالح وإساءة استخدام الأموال العامة والمحسوبية"، فيما قالت "كوجو" إنها "تتعاون بشكل كامل مع المُحققين من أجل تسهيل عملهم".

وتعتبر هذه المُداهمة الأولى من نوعها على مقر اللجنة المنظمة، وفقًا لـ"فرانس برس"، حيث قال مصدر آخر قريب من التحقيق إن عمليات البحث في المبنى أجريت من طرف مُحققين من مكتب مكافحة الفساد والجرائم المالية، والمباحث المالية للشرطة الباريسية.

وفتشت الشرطة يوم الثلاثاء المقر الرئيسي للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ومقرات شركائها في البنية الأساسية ضمن تحقيقات حول اختلاس مزعوم للأموال العامة ومعاملة تفضيلية.

وقال مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي إن المقر الرئيسي للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تمت مُداهمته في إطار تحقيق أولي انطلق في 2017 بشأن العقود التي أبرمتها اللجنة للأولمبياد.