روسيا تفضح خطة أوكرانيا بعد خسائر الهجوم المُضاد

ياسر رشاد - القاهرة - قلصت "أوكرانيا"، عملياتها مُؤقتًا في شرق البلاد وجنوبها في إطار هجومها المُضاد، وتُعيد تجميع قواتها بعدما تكبدت خسائر، حسبما أفادت روسيا، اليوم الخميس.

ووفقًا لما ذكرته "وكالات أنباء روسية"، الخميس، أوضح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في تصريحات: "بعد شنه أعمالًا عدائية نشطة خلال الأيام الـ16 الماضية وتكبده خسائر كبيرة، قلص العدو نشاطه وهو حاليًا يُعيد تجميع قواته".

الهجوم الأوكراني المُضاد فاشل:

غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار إلى أن أوكرانيا تحتفظ بـ"قدرة هجومية"، فيما يُؤكد مُنذ أسبوع أن الهجوم الأوكراني المُضاد فاشل.

وقال بوتين: "يجب الافتراض أن الإمكانات الهجومية للخصم لم تُستنفد. لم يتم استخدام سلسلة من الاحتياطات الاستراتيجية، وأطلب أن يُؤخذ هذا الواقع في الاعتبار عند توسيع العمل القتالي".

كما شدد وزير الدفاع على خسائر فادحة لحقت بالأوكرانيين، من دون أن يُذكر خسائر القوات الروسية.

واعتبر شويجو أن المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تُؤثر على ساحة المعركة، على الرغم من أن روسيا تصر دائمًا على أن الإمدادات العسكرية لأوكرانيا تُطيل الصراع، وتُثير تصعيدًا في المعارك.

وقال: "نحن نفهم اليوم أن كميات (الأسلحة الغربية) التي يتم تسليمها ليس لها تأثير كبير على مسار العمليات العسكرية".

وأضاف: "لا نرى أي تهديد على هذا الصعيد، خصوصًا أننا نعمل بشكل نشط على تشكيل احتياطات".

من ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس، قانونًا يحظر استيراد الكتب من روسيا وبيلاروس إلى أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في صفحته على "تلجرام": "وقعت قانونًا "حول إدخال تعديلات على بعض القوانين الأوكرانية بشأن فرض القيود على استيراد ونشر منتجات النشر الخاصة (بروسيا) وجمهورية بيلاروس".

وأشار إلى أنه تم إرسال نص القانون إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييم إضافي لما إذا كانت بعض البنود منه يُمكن أن تُؤثر على الوفاء بالالتزامات في مجال حماية حقوق الأقليات، وذلك في سياق توصية استنتاجات المفوضية الأوروبية بشأن طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأوصت لجنة البندقية كييف في 13 يونيو الجاري بإعادة النظر في بعض قواعد القانون الخاص بالأقليات القومية، وكذلك القوانين الخاصة بوسائل الإعلام والتعليم فيما يتعلق باستخدام اللغة، يعد اعتماد القوانين في مجال الأقليات القومية من أحد المتطلبات السبعة التي حددتها المفوضية الأوروبية أمام أوكرانيا في توصياتها لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.