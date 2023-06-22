شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن مقترحات إنشاء قسم مسرح بالجامعات: أين سيذهبون بعد التخرج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إنه من السهل عمل أقسام مسرح فى كل الجامعات، متسائلا: "ولكن بعد تخرج هؤلاء الشباب أين سيذهبوا؟ خاصة وأن مجالنا محدود".

وأضاف زكي خلال كلمته بثاني جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تحت عنوان "مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن الشباب يطالبوا بتعيينات فى الثقافة لأن التعيينات متوقفة منذ سنوات، والبطالة وصلت إلىً80% بين خريجي تلك المعاهد والجامعات.

وواصل: "مسرح العرائس عدد أعضاؤه لا يتخطي 10 أشخاص، وكذلك السرك القومي عدد العاملين فيه قليل جدا، وكذلك فرقة رضا القومية، لذلك يجب فتح التعيينات، وألا نتعامل مع الفن كالوظائف الأخري لأن هناك ندرة في التخصصات".

وذكر أن قانون الشباب والرياضة به مادة تمنح الأندية بعض الامتيازات أتمني أن نعامل مثلها، حيث أنهم يدفعوا 25% فقط من قيمة استهلاك المياه والكهرباء، فهل يمكن تطبيق ذلك على المسرح ودور العرض السينمائي.