انت الان تتابع خبر في سوريا.. تصاعد التوتر بين أمريكا وروسيا لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المبعوث الخاص من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن "تعزيزات القوات الأمريكية تمت في كل من شمال شرق سوريا، وفي قاعدة "التنف" جنوب شرق البلاد".

ويأتي الادعاء الروسي الجديد الذي تطرحه موسكو الآن على خلفية اتهامات أمريكية في الأشهر الأخيرة، مفادها أن "الطيارين الحربيين الروس يخالفون قواعد السلوك المتفق عليها بينهما في سماء سوريا؛ بهدف منع المواجهة المباشرة بين الطرفين".



وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، الشهر الماضي، بأنه "في حادثة نادرة للغاية، هي الأولى من نوعها في سوريا، تم إطلاق صاروخ روسي مضاد للطائرات، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، باتجاه طائرة أمريكية بدون طيار من طراز (MQ- 9)، وانفجرت على بعد 12 مترًا فقط من الطائرة المتقدمة".

وبحسب ما ورد لم يتم إسقاط الطائرة بدون طيار، لكنها تضررت جراء الانفجار.

وحذرت الولايات المتحدة من احتمال حدوث صراع مع روسيا، بسبب ما تقول إنه سلوك عدواني للقوات الروسية، وأعلنت، الأسبوع الماضي، أنها سترسل رداً على ذلك طائرات مقاتلة من طراز "F-22" إلى سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن "ذلك يعد عرضًا للقوة متعدد الطبقات على غرار السلوك الروسي، الذي وصفته بأنه "غير مهني وخطير".

وأضافت أن "الطائرة المعنية هي الأفضل في العالم من بين نماذج الطائرات، ومن الجيل الخامس للطائرات المقاتلة".

ويوم الأربعاء، اتهم الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكيفيتش، الذي يرأس القوات الجوية المشتركة للقيادة المركزية الأمريكية، روسيا بالتصرف "بغباء" في الأجواء السورية، بطريقة قد تؤدي إلى وقوع حوادث أو صراع غير مقصود.

وبحسب تصريحات له نقلها راديو صوت أمريكا (voice of America)، فإن الحوادث التي يرتكبها الطيارون الروس بشكل خطير أو استفزازي في الأجواء السورية تحدث الآن بشكل شبه يومي، وأحيانًا عدة مرات في يوم واحد.

وأعرب غرينكيفيتش عن "قلقه من مغبة ازدياد الأمر سوءًا مع مرور الوقت".

وتعتقد الولايات المتحدة أن "السلوك الروسي العدواني في سوريا يرتبط بالتوترات المتصاعدة مع موسكو في أعقاب الحرب في أوكرانيا".