شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق بالحوار الوطنى: "المتحدة" تعتزم عرض أفلام مصرية مترجمة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن أهم التحديات التي تواجهنا هي الاهتمام بقطاع التدريب للأجيال الجديدة، وتكاتف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الثقافية التي نواجهها، مطالبا إدارة الحوار الوطني بضرورة إصدار تسهيلات خاصة في مجال التصوير ووضع قرارات ملزمة للجهات المانحة للتصاريح بإصداره في أوقات وجيزة، من أجل المنافسة.

وقال خلال كلمته في لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، المنعقدة تحت عنوان "مستقبل الثقافة في مصر - وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، إن الشركة في عام 2022، أنتجت 37 مسلسلا تم توزيعهم في 13 دولة على مستوى العالم العربي، بجانب 18 فيلما تم توزيعهم في 45 دولة على مستوى العالم، كما أن الشركة تعتزم تقديم عدد من الأفلام المترجمة المصرية تعرض بالصين وعدد من الدول الأفريقية، لتأكيد المد الثقافي المصري.

وشدد على أن برامج الشركة المتحدة موجودة في معظم القنوات العربية، كما أن الشركة أبرمت تعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والتعليم العالي، ففي قصور الثقافة تبدأ التذكرة بها من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه، وفقا لمبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى أن الشركة تطمح إلى المزيد.

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر تقريرا مخيفا يفيد بأن هناك 23‎%‎ تغير من الوظائف على مستوى العالم، وفي وسائل الإعلام والترفيه هناك 32‎%‎ تغير فى الوظائف، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي سيصبح لديه القدرة على كتابة سيناريو فيلم بالكامل.

وطالب بتحويل كافة مدارس مصر إلى قصور للثقافة كون المدارس هو المكان الوحيد الذي نستطيع فيه التواصل مع ابنائنا، وتدريب الطلاب على استخدام الهاتف المحمول والوسائل التكنولوجية الحديثة، مطالبا بأن تكون مشاريع التخرج في المدارس مرتبطة بالثقافة المصرية والهوية الثقافية المصرية، مطالبا باستغلال طاقات الطلاب بشكل أمثل وإيجابي من خلال عمل أفلام بالموبايلات تعرض على الإنترنت، ويكون هناك إلزام في المدارس والجامعات بإنتاج محتوى ثقافي في مشروعات التخرج.