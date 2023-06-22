شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يستهل كلمته بالحوار الوطنى بغناء "هنا القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الفنان على الحجار كلمته خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "المؤسسات والسياسات الثقافية نحو فاعلية وعدالة.. مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، بغناء "هنا القاهرة" من كلمات الشاعر الكبير سيد حجاب.

وقال على الحجار: "هنا القاهرة القاهرة القاهرة.. هنا القاهرة الساحرة الآسِرة الهادرة الساهرة الساترة السافرة.. هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيّرة الخيّرة الطاهرة.. هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة المنذرة الثائرة الظافرة.. هنا القاهرة القاهرة القاهرة.. وأنا ف قلب دوامتك الدايرة بينا.. بصرّخ بحبّك يا أجمل مدينة.. يا ضحكة حزينة.. يا طايشة ورزينة.. بحبّك وأعفّر جبيني في ترابك.. وأعيش في رحابك وأقف جنب بابك.. جنايني أروي بالدم وردة شبابك.. يا زينة جنينة حياتنا اللعينة.. بحبّك بحبك بحبك يا بنت اللذينة".

وعلى الفور، وقف بعض الحضور بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية تقديرا للفنان علي الحجار، الذي أكد أن الفنان المصري هو الذي سجل تاريخ مصر من خلال الرسوم والمنحوتات والنقوش التي أنتجتها الحضارة المصرية القديمة، مؤكدا أن الفن لا يقل أهمية عن اي ملف آخر، مشيرا إلى ضرورة عودة الأنشطة الفنية والثقافية في المدارس المصرية.

وشدد الحجار على أنه كان قد تقدم بمشروع للتوعية بالتراث الموسيقي والغنائي المصري لوزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، تحت مسمى "100 سنة غنا".

وعلى جانب آخر قال الفنان يوسف اسماعيل مدير المسرح القومي السابق، إنه من واقع عمله طوال 40 سنة في المسرح، مصر بكل مؤسساتها التي تعمل بالمسرح تنتح مابين 2000 الى 2500 عرض مسرحي في العالم، وهذا رقم عظيم، مؤكدا على ان مصر تمتلك عدد كبير من المبدعين من كافة الفنانين المطربين المنتجين وغيرهم.

واضاف، ان هذا الانتاج موزع ما بين جهات متعددة منها وزارة الثقافة، الشباب والرياضة، الجامعات المصرية، النقابات الفنية، ومنظمات المجتمع المدني، وعروض متفرقه لورش الفن التمثيلي، مشيرا الى ان الجامعات تنتج نصف هذا الرقم وحدها، ووزارة الثقافة تنتج ما بين 500 الى 600 عرض مسرحي، و600 عرض لباقي الجهات.

وذكر أنه يوجد قلة في المسارح وبعد المسارح هدمت، وميزانية الانتاج في البيت الفني للمسرح 6 مليون جنيه فقط، وهذا هو الجهة المنوطة بانتاج المسرح المحترف، مطالبا بمشروع قومي لتصوير الاعمال المسرحية، مشيرة الى ان تكلفة الساعة الدرامية على الشاشة تزيد عن 10 مليون جنيه، مشيرا الى انه اذا تم دعم ميزانية انتاج العروض المسرحية وتم بيعها سيخفف العبئ على الدولة وسيكون تمويل انتاج العروض من خلال بيعها.