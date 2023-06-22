شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: استقرار وتماسك الأسرة على رأس أولويات الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن العالم أصبحت غرفة واحدة، وأصبح هناك قيم كونية معولمة، وفي السابق كل دولة كان لها زي وطنى معين لكن الآن أصبح الجينز هو زي الجميع.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج الحوار الوطنى، المذاع على قناه إكسترا نيوز، أن استقرار وتماسك الأسرة على رأس أولويات الأمن القومى، موضحا أننا فى حالة صراع طوال الوقت للحفاظ على قيمنا وتماسكنا الاجتماعى.

ولفت الكاتب عماد الدين حسين، إلى أنه بدون استقرار أسري وسلامة نفسية للناس سيكون المجتمع مفككًا وهشًا، ومن السهل اختراقه والتأثير عليه.