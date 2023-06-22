انت الان تتابع خبر زيدان يعلن انطلاق مشروع إعادة بناء جميع ابنية المحاكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الخميس، انطلاق مشروع اعادة بناء جميع ابنية المحاكم.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى اعلن خلال جلسة مجلس القضاء الاعلى المنعقدة اليوم الخميس انطلاق مشروع اعادة بناء جميع ابنية المحاكم في كافة مراكز المحافظات والاقضية والنواحي وفق نموذج واحد وبتصميم حديث يلبي الحاجة الفعلية لممارسة العمل القضائي بشكل متميز سواء بالنسبة للقضاة أو الموظفين".

وأضاف البيان أن "انطلاق هذا المشروع يأتي بعد اقرار مجلس النواب تخصيص المبالغ اللازمة لتمويل هذا المشروع".