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زيدان يعلن انطلاق مشروع إعادة بناء جميع ابنية المحاكم

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الخميس، انطلاق مشروع اعادة بناء جميع ابنية المحاكم.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى اعلن خلال جلسة مجلس القضاء الاعلى المنعقدة اليوم الخميس انطلاق مشروع اعادة بناء جميع ابنية المحاكم في كافة مراكز المحافظات والاقضية والنواحي وفق نموذج واحد وبتصميم حديث يلبي الحاجة الفعلية لممارسة العمل القضائي بشكل متميز سواء بالنسبة للقضاة أو الموظفين".

 

وأضاف البيان أن "انطلاق هذا المشروع يأتي بعد اقرار مجلس النواب تخصيص المبالغ اللازمة لتمويل هذا المشروع".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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