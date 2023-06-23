شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على 4 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووافق مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على 4 اتفاقيات بمشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول في عدد من المناطق.

وفيما يلى نستعرض هذه الاتفاقيات بقوانين.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بتروليوم كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته، واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية (منطقة مجاويش البحرية) بخليج السويس.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفي بخليج السويس (ج.م.ع).

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس ج.م.ع.