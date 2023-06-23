انت الان تتابع خبر مخرج "تايتانيك" يعلّق على مأساة الغواصة: تشابه يدعو للدهشة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كاميرون الذي أخرج فيلم "تايتانيك" الشهر، والذي حاز على جائزة "الأوسكار"، إن التشابه بين مأساة الغواصة "تيتان" والسفينة "يدعو للدهشة".

وأضاف أن "العديد من الأشخاص في مجتمع التنقيب عن البحار، أثاروا مخاوف بشأن الغواصة".



وأشار المخرج الذي غطس لحطام "تايتانيك" 33 مرة في حديث لشبكة "أي بي سي" الإخبارية، إلى أن عددا من كبار اللاعبين في مجتمع هندسة الغمر العميق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة".

وتابع قائلا: "أدهشني التشابه مع كارثة تايتانيك، حيث تم تحذير القبطان مرارا وتكرارا بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك سار إلى الأمام بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة".

واختتم حديثه قائلا: "مات الكثير من الناس نتيجة لذلك، وفي مأساة مشابهة جدا حيث لم يتم الالتفات إلى التحذيرات، تتكرر الكارثة في نفس الموقع بالضبط".