"الشيطان 2".. روسيا تُهددُّ بالصاروخ المُرعب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "موسكو"، اليوم الخميس، بأنه سيتم نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات، والقادرة على حمل 10 رؤوس نووية أو أكثر، بحيث تكون جاهزة للقيام بمهام قتالية، وذلك في أقرب وقت مُمكن، والصاروخ الروسي الذي يصفه خبراء غربيون ومحللون بأنه الأقوى عالميًا، والمُلقب وفقًا لتقارير إعلامية بـ"الشيطان 2" قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ، ويهدف إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، الخميس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، ذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من خريجي الكليات العسكرية، عن دخول صواريخ "سارمات" أو "آر إس – 28" الثقيلة الخدمة، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل شحنات نووية.

من جانبه، يقول الخبير الروسي العسكري شاتيلوف مينيكايف: "إن موسكو ترهن قدراتها بتعزيز قوات المسلحة باعتبارها الأولوية القصوى، لا سيما في ظل حربها ضد أوكرانيا المدعومة بإمدادات وعتاد عسكري من دول غربية عديدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا".

الهدف الأساسي لدى القيادة الروسية:

بحسب مينيكايف، فإن الهدف الأساسي لدى القيادة الروسية خلال الفترة الماضية ركّز على تطوير الثالوث النووي (القوات النووية البرية والجوية والبحرية)، باعتباره مفتاحًا لضمان الأمن القومي، كما أن مساع موسكو لتأمين أهدافها ومُقدراتها دفعها إلى تغذية الخدمة التسليحية القاهرة بمنظومات "يارس" الحديثة، والصواريخ فرط الصوتية "أفانغارد"، فضلًا عن سارمات العابرة للقارات.

يعد سارمات أحد 6 أسلحة استراتيجية للردع أعلن عنها الرئيس الروسي في بداية عام 2018، ويقال إن الصاروخ "آر إس - 28" قادر على حمل حمولة نووية كبيرة بما يكفي لتمحي منطقة بحجم تكساس الأمريكية، ويُمكنه إبطال قدرات أنظمة الدفاع المُضادة للصواريخ المتطورة.

يبلغ طوله 35.3 متر، وعرضه 3 أمتار، ووزنه 208 أطنان، وبه 3 مراحل دفع، ويستطيع حمل 10 رؤوس نووية، على مدى 11 إلى 18 ألف كيلومتر.

تصل قدرته التفجيرية إلى 40 ميجا طن، ويتميز بسرعة قصوى تمتد لأكثر من 20 ماخ (20 مرة سرعة الصوت)، ويتميز بأنه صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، من الجيل الخامس، ويصنف بأنه الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم.

الرؤوس النووية التي يحملها تصل إلى أهدافها بالطرق التي تجعل تدميرها بوسائط الدفاع الصاروخي أمرًا عسيرًا، وهو قادر على الطيران عبر القطبين الشمالي والجنوبي.

تنوعت ألقاب "سارمات" وأشهرها، صاروخ يوم القيامة ووصفه بوتين ذات مرة أنه "ملك الصواريخ" ويُسميه حلف الناتو "الشيطان 2"، كما تستعد وحدة أوجورسكي الصاروخية في إقليم كراسنويارسك لتسليح فوج الصواريخ الرئيسي بالنظام الصاروخي الجديد.