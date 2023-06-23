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سلطنة عمان تفتتح معرض رسالة السلام في الأمم المتحدة .. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - معرض رسالة السلام

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب معرض رسالة السلام من سلطنة عُمان، ضمن مشاركة سلطنة عُمان في أعمال أسبوع الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الإرهاب.

وأكد الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في كلمة له خلال افتتاح المعرض على جهود سلطنة عُمان في تعزيز الروابط الإنسانية العميقة تمهيدًا للطريق نحو السلام المستدام، ويهدف المعرض، لعرض تجربة سلطنة عُمان في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل لمكافحة التطرف والإرهاب.

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معرض رسالة السلام


رعى افتتاح المعرض جيل ميشو، وكيل الأمين العام للسلامة والأمن بالأمم المتحدة، بحضور عدد من رؤساء الوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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