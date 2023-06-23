كردستان وامريكا يتفقان علي التعاون المشترك لمواجهة داعش وحماية المكاسب الامنيه



ياسر رشاد - القاهرة - استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وفداً أمريكياً رفيع المستوى برئاسة نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول

وعضوية قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال مكفارلن وعدد من دبلوماسيي ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية والسفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية العامة الأمريكية في أربيل.

وجرى خلال اجتماع التباحث بشأن علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما، وآخر مستجدات الحرب ضد داعش، وإصلاحات وزارة شؤون البيشمركة وخطوات توحيد وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

واتفق الجانبان في الرأي بأن داعش لا يزال يمثل تهديداً في العراق وسوريا، وأكدا على أهمية استمرار التعاون المشترك لمواجهة خطر داعش وحماية المكاسب الأمنية المتحققة. وفي هذا الصدد، أكد الخليج 365 الأمريكي دعم بلاده لمواصلة مساعدة ودعم العراق وإقليم كوردستان.

وشدد الجانبان على ضرورة وأهمية استمرار العمل وبذل المزيد من الجهود لإنجاح عملية إصلاح وتنظيم وتوحيد قوات البيشمركة. وفي هذا السياق، عبر الخليج 365 الأمريكي عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني لجهوده ومساعيه ودوره الفاعل في هذه العملية، مؤكداً استمرار الدعم الأمريكي للعملية، كما نقل الخليج 365 تحيات معالي وزير الدفاع الأمريكي وتقديره لفخامة رئيس إقليم كوردستان.

وحضر الاجتماع رئيس أركان وزارة شؤون البيشمركة وعدد آخر من المسؤولين في إقليم كوردستان