شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تحصل على 60 مليار يورو إضافية لإعادة الإعمار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الخميس، إن أوكرانيا تلقت ما مجموعه 60 مليار يورو دعما ماليا جديدا لإعادة بناء اقتصادها، في ختام المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار الذي نظم في لندن، حسب وكالة "فرانس برس".

وقال الوزير خلال جلسة اختتام المؤتمر: "لم نفكر في هذا المؤتمر على أنه مؤتمر لإعلان المساهمات. ومع ذلك فإننا نعلن اليوم ما مجموعه 60 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا" من قبل الدولة أو المنظمات الدولية على المدى القصير أو المتوسط.

يأتي الجزء الأكبر من الالتزامات البالغة 60 مليار يورو من حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو خطط الاتحاد الأوروبي لصرفها حتى عام 2027، وأعلن عنها عشية المؤتمر.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها بـ1،3 مليار دولار (نحو 1،2 مليار يورو) كمساعدات خصوصا لقطاعي الطاقة والبنى التحتية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال: "سنبدأ بإعادة بناء أوكرانيا هذا العام ولن ننتظر نهاية الحرب"، وتوجه بالشكر لحلفاء كييف على دعمهم المالي.

وأعرب عن سروره لأن الأموال الموعودة ستسمح لكييف بالاقتراب من مبلغ الـ14،1 مليار دولار التي هي بأمس الحاجة إليها، وفقا لتقييم البنك الدولي. ومبلغ الـ60 مليار يورو يشمل أيضا المدى الطويل.

وقدر تعافي الاقتصاد الأوكراني على الأجل المتوسط بأكثر من 400 مليار دولار في هذه المرحلة من النزاع.