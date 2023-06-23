رونالدو وجورجينا في عطلة صيفية بملابس البحر

ياسر رشاد - القاهرة - بعد دخوله موسوعة غينيس..

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، متابعيه بصور عائلية من عطلته الصيفية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وفق روسيا اليوم.

ونشر رونالدو صورة مع صديقته جورجينا رودريغيز، بملابس البحر، وبدا الثنائي سعيدان وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية، إضافة إلى صور أخرى مع أولادهما.

كما نشرت جورجينا بعض تلك الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" أيضا، مرفقة بكلمة واحدة: "الحب".

ودخل الأسطورة كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء الماضي، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 200 مباراة دولية، خلال مسيرته الاحترافية

وتم تكريم رونالدو قبيل انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الآيسلندي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

وأحرز رونالدو هدف الفوز لمنتخب "برازيلي أوروبا" في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".

ويعتبر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) الهداف التاريخي على الصعيد الدولي أيضا، بتسجيله 122 هدفا خلال 199 مباراة، حتى الآن.