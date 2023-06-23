ثوران بركان بروسيا.. وهزات أرضية السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد العلماء الروس بدء ثوران بركان كلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، وذلك بعد 3 هزات أرضية بالقرب من سواحل شبه الجزيرة، وفق روسيا اليوم.

وقالت أولغا غيرينا، مديرة فريق الرد السريع لمعهد علم البراكين والزلازل في دائرة الشرق الأقصى، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم رصد حالة حرارية غير طبيعية واهتزاز دون قذف الرماد بعد.

وفي أوقات الليل تم رصد الحمم البركانية في الجزء الغربي من فوهة البركان.

وتم تصنيف نشاط البركان ضمن الفئة "الصفراء" (أي العالية) من الخطر على الطيران.

وقبل ذلك تم رصد 3 هزات أرضية بالقرب من سواحل كامتشاتكا، تراوحت قوتها بين 3.8 و4.1 درجة بمقياس ريختر.

وحسب معطيات فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية لأكاديمية العلوم الروسية، فإن الهزتين الأولى والثانية كانتا في خليج كامتشاتكا بعمق 46 و59 كيلومترا، وعلى بعد 125 و129 كلم عن بلدة أوست كامتشاتسك. وبلغت قوة الهزتين 4.1 درجة بمقياس ريختر.

وتم رصد الهزة الثالثة في خليج أفاتشينسكي على بعد 188 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي. وبلغت قوة الهزة 3.8 درجة، وكانت بؤرتها بعمق 61 كيلومترا.

وتشير بيانات وزارة الطوارئ الروسية إلى أن السكان لم يشعروا بالهزات، ولم يسجل أي دمار أو إصابات. كما لم يصدر أي إنذار بشأن موجات التسونامي.

يذكر أن بركان كلوتشيفسكي هو أعلى بركان فاعل في أوراسيا، ويبلغ ارتفاعه نحو 4850 مترا عن سطح البحر. وقطر الفوهة الموجودة في قمته نحو 700 متر، وهناك أيضا نحو 80 فوهة جانبية في البركان. ويقع البركان على بعد نحو 30 كلم عن بلدة كلوتشي التي يعيش فيها نحو 4.5 ألف شخص.

واستمر آخر ثوران لبركان كلوتشيفسكي من 30 سبتمبر 2020 إلى 8 فبراير 2021.