رد فعل الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد الصباح على تسميه طفل باسمه

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مغرد كويتي عن موقف مؤثر جدا حصل معه من قبل الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت السابق، صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق روسيا اليوم.



وعلى حسابه في "تويتر"، أشار المغرد الكويتي إلى أنه حضر إلى الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد وأبلغه بأن الله رزقه بولد ويرغب في أن يسميَه "ناصر" على اسمه.

وأوضح الحساب قائلا: "موقف لن أنساه..حضرت إلى المرحوم ناصر صباح الأحمد ذات يوم، وقلت طال عمرك ياني ولد وأبي أسميه ناصر عليك..طار من الفرحة وقال هديته عندي ( من يوم ولادة حتي يحصل على وظيفته اللي يبيها ).أنا متكفل فيه وإذا مت عيالي يكملون مسيرتي وفعلا وصى عياله".

وأضاف: "شكرا شكرا شكرا لكم لردودكم .. ذلك يدل على طيب مشاعركم ونبل أخلاقكم حفظكم الله ورعاكم وحفظ أبناءكم من كل شر".