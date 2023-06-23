شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المكتب التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى بمشروع القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى على تشكيل المكتب التنفيذى والأمانة الفنية من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب.

وتنص المادة على:

يشكل المكتب التنفيذي من رئيس مجلس أمناء التحالف ونائبه وأمين للصندوق وعضوين بنتخبهم مجلس الأمناءمن بين أعضائه فى أول اجتماع له ،ويختص المكتب التنفيذي للتحالف بمعاونة مجلس الأمناء فى إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه وذلك كله على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسي ،وللمكتب التنفيذي فى الأحوال التى يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف على أن تعرض هذة القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.

وتشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين يتم التعافد معهم او الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف.

ويجوز الاستعانة فى الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنيةالصادر بقانون رقم 81لسنة 2018وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية ويكون رئيس الأمانة الفنية مسئولا أمام مجلس أمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.