شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشيوخ توصي بإنشاء مكتبات رقمية لتشجيع طلاب الجامعات على البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تشجع الطالب على البحث والابتكار، بدلا من تحويل الكتاب الجامعى، بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمى.

جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 1013/2024 لقطاع السياحة والآثار، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقالت اللجنة البرلمانية، إت الكثير من الطلاب لازال يعتمد على الصورة الورقية مما يضاعف التكلفة عليه.

وحدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تفصيلاً اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، وفي مقدمتها التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه، تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، المجامع العلمية واللغوية، السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى، محو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصها بالاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتي، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.