شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر لـ50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، فى تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الضوء على ما تضمنته الخطة فى شأن التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

وأكدت الوثيقة، وفقا لمالية الشيوخ علي أن التحول للاقتصاد الأخضر من أهم منطلقات التنمية المستدامة، وأشارت إلى عدد من المبادرات فى هذا الشأن أهمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة 100 مليون شجرة، ومبادرة السيارات الكهربائية والاوتوبيسات الهجينة، كما أوضحت الخطة المشروعات القومية لتحسين البيئة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مجالى التخفيف والتكيف البيئى.

وتؤكد الوثيقة استهداف الخطة رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الاخضر من مستواها الراهن وهو حوالي 30% من جملة الاستثمارات العامة، إلى نحو 40% فى عام الخطة 2023/2024 وصولاً إلى 50% عام 2024/2025، وفقا لما تؤكد لجنة الشؤون المالية.

وتشير اللجنة، إلى أنه فى إطار التنمية الريفية المستدامة ورد بالوثيقة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت" دليل المواطن عن القرية الخضراء" بهدف نشر ثقافة الاستدامة البيئية والتوعية بأهم الممارسات ذات التأثير على البيئة، فضلا عن أنه تم طرح مبادرة القرية الخضراء لتأهيل القرى الرئيسة في مبادرة حياة كريمة، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية.