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الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - وتدل بيانات التداول على أن سعر الدولار مقابل الليرة التركية ارتفع حتى الساعة 05:13 من صباح اليوم الجمعة بنسبة 0.74% ليبلغ 25.067 ليرة للدولار.

وقرر البنك المركز التركي أمس الخميس رفع سعر الفائدة الأساس من 8.5% إلى 15%، وذلك لأول مرة منذ عامين.


وجاء هذا القرار أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد رفع هذا المؤشر إلى 21%.

وآخر مرة رفع فيها البنك المركزي التركي سعر الفائدة كانت في مارس 2021، من 17% إلى 19%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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