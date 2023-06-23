انت الان تتابع خبر الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد أمام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتدل بيانات التداول على أن سعر الدولار مقابل الليرة التركية ارتفع حتى الساعة 05:13 من صباح اليوم الجمعة بنسبة 0.74% ليبلغ 25.067 ليرة للدولار.

وقرر البنك المركز التركي أمس الخميس رفع سعر الفائدة الأساس من 8.5% إلى 15%، وذلك لأول مرة منذ عامين.



وجاء هذا القرار أقل بكثير من التوقعات، حيث توقع خبراء الاقتصاد رفع هذا المؤشر إلى 21%.

وآخر مرة رفع فيها البنك المركزي التركي سعر الفائدة كانت في مارس 2021، من 17% إلى 19%.

