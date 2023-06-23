زيلينسكي يتهم روسيا بإخفاء جثث ضحايا انهيار سد كاخوفكا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أصابع الاتهام إلى روسيا بإخفاء جثث الضحايا الذين قتلوا في أعقاب انهيار سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا هذا الشهر، فيما لا تزال المناطق المتضررة من السد الذي انهار بشكل غامض قبل نحو أسبوعين، في وضع مزر.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور، مساء الخميس: "لقد شكَّل الأشرار الروس مجموعات خاصة هناك لرفع جثث الضحايا، وبالطبع، إخفائها".

ووصف زيلينسكي الوضع في الأجزاء التي تحتلها روسيا بالمنطقة بأنه "كارثي، بعبارة ملطفة".

انهيار سد كاخوفكا

انهار سد كاخوفكا، وهو جزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في الساعات الأولى من يوم 6 يونيو، مما تسبب في تدفق كمية من إجمالي 18 كيلومترا مكعبا من المياه في خزان السد لتحدث فيضانات في مساحة واسعة من الأراضي بجنوب أوكرانيا.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن تدمير السد، الذي أدى إلى تدفق المياه عبر أجزاء من جنوب أوكرانيا، وخاصة منطقة خيرسون التي احتلتها القوات الروسية جزئيا.

واضطر كثير من السكان إلى الصعود إلى أسطح المنازل وانتظار المساعدة، واتهمت كييف قوات الاحتلال الروسية بالتقاعس عن مساعدة المتضررين.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن العدد الرسمي للقتلى هو 21 بينهم 5 لقوا حتفهم من جراء ما وصفوه بقصف روسي خلال عمليات الإجلاء.

وقال مسؤولون روس إن عدد القتلى بلغ 46.

وقال الجيش الأوكراني، الخميس، إن الوضع الوبائي في المناطق المتضررة تدهور بشدة، خاصة فيما يتعلق بانتشار التهاب الكبد (A).

وقدر وزير البيئة الأوكراني رسلان ستريليتس تكلفة الأضرار الناجمة عن الكارثة بأكثر من 1.5 مليار دولار حتى الآن.

رقم كارثي

أعلنت كييف، الأربعاء، أن تدمير سد كاخوفكا الخاضع للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا في وقت سابق هذا الشهر تسبب بأضرار بيئية تقدّر كلفتها بـ1.5 مليار دولار.

وأحدث الانهيار في السد في 6 يونيو فيضانات مدمّرة اجتاحت منطقة خيرسون، التي تسيطر أوكرانيا على أجزاء منها وروسيا على أجزاء أخرى، ما أجبر الآلاف على الفرار وأثار المخاوف من كارثة بيئية.

واتّهمت كييف موسكو بـ"الإبادة البيئية" عبر تفجير السد العائد إلى الحقبة السوفيتية والواقع على نهر دنيبرو، بينما ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا.

وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال في مؤتمر لإعادة الإعمار أقيم في لندن "كل يوم تتكبد روسيا خسائر جديدة مرتبطة بأوكرانيا".

وأكد أن البنك الدولي يقدر الكلفة الإجمالية لإعادة إعمار أوكرانيا تقدّر بحوالى 411 مليار دولار.

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