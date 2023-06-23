شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب × أسبوع.. أبرزها الموافقة على إنشاء جهاز الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس "على مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لحماية الحقوق العلمية والثقافية والإبداعية.

كما توجه "جبالي" بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعاونه مع مجلس النواب فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون ويقبل التطبيق على أرض الواقع.

ووافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله في بعض المناطق بخليج السويس، ووافق أيضاً على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقياتٍ دولية.

وأحال المجلس (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي الشعب المصرى بعيـد الأضحـى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.