انت الان تتابع خبر اعتقال متهمة بسرقة 10 آلاف دولار من منزل في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أميركي من داخل دار ضمن منطقة الداخل شرق بغداد، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".



وفي السياق، أضاف البيان أن "مفارز مكتب الاعظمية لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهمين أثنين لقيامهما بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية ضمن قاطع المسؤولية، حيث ضبط بحوزتهما أدوات لتعاطي المواد المخدرة، ومقص حديدي لكسر الاقفال، دونت أقوالهما ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".

