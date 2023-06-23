شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الخضراء ودورها فى تشكيل العلاقات بأفريقيا.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر أمن الطاقة أحد مفردات الأمن القومي الحديثة نسبيًا، إذ إنه مع التقدم الصناعي والتكنولوجي، تعتبر الطاقة حجر الزاوية في مخططات التنمية لأي دولة تسعى لتحقيق تنمية حقيقية ومعدلات نمو مرتفعة تنعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة.

وذكرت دراسة لمركز فاروس للدراسات السياسية والأفريقية مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في أوائل عام 2022، برز دور أمن الطاقة في تشكيل العلاقات الدولية والإقليمية بشكل عام، ما دفع أوروبا للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، وبطبيعة الحال كان للقرب الجغرافي عاملًا مهمًا في اتجاه أوروبا نحو أفريقيا لتوفير إمدادات الطاقة ، ما قاد إلى وجود سباق محموم في دول شمال أفريقيا نحو من يفوز بعقود توريد الغاز لأوروبا أو عقود حقوق استغلال مناطق التنقيب، أو عقود إنشاء خطوط الأنابيب.