أوكرانيا: الهجوم المضاد يهدف إلى إعادة تشكيل ساحة المعركة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت أوكرانيا، اليوم الجمعة وبعد أسابيع من بدء هجومها المضاد، عن هدفها من هذا التحرك الساعي لتحرير أراض احتلتها القوات الروسية على مدار 16 شهرا من الحرب، فيما يواصل الجيش هجماته في عدد من المناطق.

وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية، الجمعة، إن العمليات الهجومية التي تشنها كييف ضد القوات الروسية "تهدف إلى إعادة تشكيل ساحة المعركة"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن "الجيش يواصل هجماته في عدد من المناطق"، رغم أن روسيا تصف هجوم كييف المضاد، الذي يعتقد أنه بدأ مطلع الشهر الجاري، بأنه "فاشل وعلى وشك التوقف".

وكتب بودولياك على "تويتر"، يقول: "الهجوم المضاد ليس موسما جديدا لمسلسل على نتفلكس، ولا داعي لتوقع الإثارة وشراء الفشار".

وأضاف: "العمليات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية مستمرة في عدد من المناطق. عمليات التشكيل جارية لتهيئة ساحة المعركة".

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت 8 قرى في الجنوب خلال الأسبوعين الماضيين، ورغم أن التقدم محدود، فإنه يعد الأكبر لقواتها منذ نوفمبر مع توغلها في مناطق ملغومة وشديدة التحصين تسيطر عليها روسيا.

وذكر بودولياك أن "الوقت الذي احتاجته أوكرانيا لإقناع شركائها الغربيين بتوفير الأسلحة اللازمة، منح الجيش الروسي فرصة للتحصن وتعزيز خطوط دفاعه".

وتابع: "اختراق الجبهة الروسية اليوم يتطلب نهجا متوازنا. حياة الجندي هي أهم قيمة لدى أوكرانيا اليوم".

والأربعاء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تلمس "هدوءا مؤكدا" في هجوم أوكرانيا المضاد، وإن كييف تكبدت خسائر فادحة، بينما تقول أوكرانيا إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الروسية.

الهجوم المضاد يدفع روسيا إلى الوراء

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال قائد مجموعة فاجنر الروسية يفغيني بريغوجين، إن القوات الروسية تتراجع في شرق أوكرانيا وجنوبها عقب الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

وتتعارض هذه التصريحات مع التأكيدات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا تتكبد خسائر "كارثية".

وقال بريغوجين على وسائل التواصل الاجتماعي: "ميدانيا... يتراجع الآن الجيش الروسي على جبهتي زابوريجيا وخيرسون. القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي إلى الوراء".

وأعلن الكرملين العام الماضي أنه ضم منطقتي زابوريجيا وخيرسون الواقعتين في جنوب أوكرانيا رغم عدم السيطرة عليهما تماما، وقد حققت أوكرانيا مكاسب محدودة هناك، مؤخرا.

وأضاف بريغوجين: "نحن نغتسل بالدماء. لا أحد يرسل تعزيزات. ما يخبروننا به هو خداع" مشيرا إلى القيادتين العسكرية والسياسية الروسيتين.

وشكك بريغوجين في الأسباب التي كانت وراء قرار بوتين إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا قائلا "لم بدأت العملية العسكرية الخاصة؟... كانت الحرب ضرورية من أجل الترويج الذاتي لمجموعة من الأوغاد"، بحسب تعبيره.

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