أردوغان يعتزم الاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي الشهر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر المقبل في محاولة لتحسين العلاقات بين الجانبين، حسب ما ذكرت بلومبرغ نيوز، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة.

وفي سبتمبر 2022، التقى أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، في نيويورك، في أول لقاء قمة بين قادة البلدين منذ سنوات، ويتوج اللقاء مسارا من خطوات تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب لابيد في بيان رسمي، إنه التقى في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذا هو الاجتماع الأول بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس تركيا منذ الإعلان عن إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.

وأشاد لابيد بزيادة مستوى التمثيل وكذلك تعيين السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان.

وتحسنت في خلال عام 2022 العلاقات الإسرائيلية التركية.

أبرز التطورات على علاقة البلدين

في مارس 2022، وصل الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، أنقرة والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي منذ عام 2008.

وفي مايو 2022، وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى إسرائيل، في أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى الدولة العبرية منذ 15 عاما.

وتوجه يائير لابيد إلى تركيا ويعقد مباحثات مع جاويش أوغلو، ولم يكن لابيد حينها قد تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بل كان وزيرا للخارجية، في يونيو 2022.

وأبرمت إسرائيل وتركيا اتفاقا يمكّن الطائرات الإسرائيلية من الهبوط والإقلاع مجددا في المطارات التركية مثل إسطنبول، في يوليو 2022.

وفي أغسطس 2022، أعلنت إسرائيل وتركيا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما، بما يشمل إعادة السفراء والقناصل العامين.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، "نحن نفاجئ أعداءنا وفعلنا ذلك بغزة وكررناها في جنين"، حسبما أفادت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية.

ونقلت "معا" عن نتنياهو قوله في تسجيل مصور: "تم القضاء على الخلية التي تم تصفيتها بواسطة طائرة بدون طيار ونفذت هذه الخلية عدة عمليات، وكانت على وشك تنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية".

ولقي 3 مواطنين فلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، حتفهم في قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب بلدة الجلمة شمال مدينة جنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف خلية تتبع للمقاومة الفلسطينية بالقرب من حاجز الجلمة في مدينة جنين.

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