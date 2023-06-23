شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم مؤتمرا جماهيريا بالدقهلية ضمن مبادرة "ازرع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الجمعة، المؤتمر الجماهيري الثاني لإقليم الدلتا بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع" بمشاركة عدد من القيادات المجتمعية والتنفيذية والشخصيات العامة، وحضور أكثر من 7000 مواطن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشياً مع جهود التحالف بجميع كياناته لدعم القطاع الزراعي والمزارعين بكافة محافظات الجمهورية.

من جانبها، أشادت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإنجاز المزارعين خلال المرحلة الأولى من مبادرة "ازرع" ونجاحهم في زراعة ١٥٠ ألف فدان بمحصول القمح، مؤكدة علي استمرار العمل لزراعة مليون فدان من القمح خلال المرحلة الثانية.

وفي نفس السياق، أشارت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إلي نجاح المرحلة الاولي من المبادرة مؤكدة استمرار جهود الهيئة القبطية للوصول لــ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح خلال المرحلة الثانية.

ويذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.