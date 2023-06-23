شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 حالة تستفيد من قافلة «مستقبل وطن» الطبية المجانية بقرية ناهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قرية ناهيا بمركز كرداسة انطلاق فاعليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها أمانة إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بالتعاون مع أمانة الصحة بالمحافظة والمركز القومي للبحوث برعاية النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب أمينة إعلام الحزب بالمحافظة بالتنسيق مع الدكتور نبيل عبد المقصود أمين الصحة بالمحافظة، والمستشار علاء المكاوي أمين الحزب بمركز كرداسة، وذلك بحضور الإعلامية القديرة والبرلمانية السابقة فريدة الزمر واللواء دكتور خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة ومعتز فاوي رئيس الوحدة المحلية بناهيا.

ونجحت القافلة في توفير خدمات الكشف المجاني في كافة التخصصات الطبية لأكثر من 2000 حالة مع صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات، وسط إشادات كبيرة من أهالي القرية بالخدمات التي قدمتها القافلة مطالبين باستمرارها دوريًا موجهين الشكر لحزب مستقبل وطن.

وقامت الأطقم الطبية للقافلة بتوقيع الكشوفات على نحو 230 حالة بعيادة النساء و370 حالة بعيادتي الباطنة و120 حالة استفادت من خدمة السونار و140 حالة بعيادة القلب فيما استقبلت عيادتي الأطفال 420 حالة وعيادة الرمد وقعت الكشوفات اللازمة على 105 حالات و300 حالة بعيادة الأسنان وعيادة الجلدية 120 حالة وعيادة المخ والأعصاب للأطفال 100 حالة وعيادة العلاج الطبيعي 80 حالة.

وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أمينة إعلام الحزب بالجيزة، إن حزب مستقبل وطن يسعى دومًا لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا وملف الصحة يأتي على رأس أولوياتنا دعمًا لجهود الدولة، مؤكدةً أن القافلة المجانية التي أقيمت بقرية ناهيا حققت نجاحًا منقطع النظير.

وأوضح الدكتور نبيل عبد المقصود، أمين الصحة بالمحافظة، أن الأشهر الأخيرة شهدت تنفيذ حزمة قوافل طبية مجانية جابت جميع مراكز وأقسام الجيزة وذلك في ضوء تعاون مثمر مع وزارة الصحة والمركز القومي للبحوث، مؤكدًا مواصلة تلك القوافل التي تدعم بقوة استراتيجية الدولة والمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة".

وأعربت الدكتورة نبيلة عبد المقصود، مسئولة القوافل الطبية بالمركز القومي للبحوث، عن سعادتها بنجاح القافلة المجانية بقرية ناهيا، موصحةً أن من مهام المركز القومي للبحوث توفير القوافل الطبية للمواطنين في أماكنهم وهي الاستراتيجية التي يتبناها المركز القومي للبحوث وطواقمه الطبية التي تشمل كافة التخصصات.

وأكد المستشار علاء المكاوي، أمين الحزب بمركز كرداسة، أن القوافل الطبية المجانية التي شهدتها قرى المركز سواء بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة أو تلك المقامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث برعاية النائب خالد تامر طايع والنائبة هند رشاد عضوا مجلس النواب، حققت جميعها نجاحًا كبيرًا واستطاعت أن تلبي احتياجات المواطنين في الملف الصحي وهي الاستراتيجية التي يتبناها حزب مستقبل وطن.

وتولى تنظيم أعمال القافلة الطبية المجانية الدكتورة نبيلة عبد المقصود مسئول القوافل الطبية بالمركز القومي للبحوث وعمرو رأفت والدكتور طه أبو بكر أمناء مساعدي إعلام الحزب بالمحافظة ومحمد حمودة أمين مساعد الصحة بالمحافظة والدكتور راضي ناصر أمين الصحة بكرداسة وصابرين شعبان عضو هيئة مكتب أمانة الصحة بالمحافظة وأحمد سلامة أمين المهنيين بمركز كرداسة وخالد الكومي أمين الاستثمار ومجدي البطاوي أمين المجالس المحلية وحامد أبو مالك أمين العضوية وأحمد حسين أمين المتابعة والدكتورة إيمان الرهيوي أمينة المرأة وأشرف فهمي أمين العلاقات الحكومية وماهر شنن أمين الشباب وإبراهيم أبو عجور وحسن البشلاوي عضوا هيئة المكتب وأحمد الطنطاوي أمين مساعد المهنيين وجمال شحاتة أمين وحدة ناهيا وعلاء الشيخ أمين وحدة مدينة كرداسة ورضا المشد ٱمين وحدة كفر حكيم وصلاح الشويمي أمين مساعد المجالس المحلية وحسن عطا أمين تنظيم ناهيا وحمدى صلاح أمين العمل الجماهيرى بناهيا.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تلبي احتياجات المواطنين في كافة المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة".