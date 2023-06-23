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بعثة الحج العراقية تعلن المباشرة بدفع تكاليف "الهدي" للحجاج

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "البعثة خصصت مبلغ (700) ريال سعودي لكل حاج عراقي، وهذا يتم تحقيقه للعام الثاني على التوالي، مساهمة من الهيئة للتخفيف عن كاهل ضيوف الرحمن وارتفاع اسعار السلع في الديار المقدسة".

وخصصت بعثة الحج العراقية، وفق البيان، "لجان متخصصة لتسليم مبالغ الهدي للحجاج في فنادق سكنهم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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