انت الان تتابع خبر بعثة الحج العراقية تعلن المباشرة بدفع تكاليف "الهدي" للحجاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "البعثة خصصت مبلغ (700) ريال سعودي لكل حاج عراقي، وهذا يتم تحقيقه للعام الثاني على التوالي، مساهمة من الهيئة للتخفيف عن كاهل ضيوف الرحمن وارتفاع اسعار السلع في الديار المقدسة".



وخصصت بعثة الحج العراقية، وفق البيان، "لجان متخصصة لتسليم مبالغ الهدي للحجاج في فنادق سكنهم".

