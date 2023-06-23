انت الان تتابع خبر القبض على أحد أفراد عصابة "أحمد رومية" في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية ورد لـ الخليج 365، أنه "لبسط الامن وفرض هيبة سلطة القانون، نفذ الفوج الثاني التابع للواء الثالث فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، أمر قبض بحق احد افراد عصابة المدعو (احمد رومية) والمطلوب للقضاء وفق احكام المادة (406) قتل".



وأشار إلى أن المتهم "حاول مقاومة القوة المنفذة، مما ادى الى اصابته في ساقه وإلقاء القبض عليه في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى"، مبيناً أنه "تم تسليمه للجهات المختصة اصولياً".

