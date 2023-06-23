انت الان تتابع خبر خلال 3 سنوات.. العراق يحصي المسترد من آثاره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العلياوي، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، أن وزارته "مستمرة بخطى حثيثة لاستعادة الآثار العراقية من الخارج"، مبيناً أنَّ "ملف استرداد الآثار ينشط منذ ثلاث سنوات حيث تمت استعادة ١٧٣٣٨ قطعة آثارية من الولايات المتحدة، وعدد من الدول فضلاً عن استعادة لوح كلكامش الذي كتبت عليه ملحمة كلكامش الشعرية الأولى فضلاً عن الكبش السومري".وأضاف العلياوي، أن "وزارة الخارجية سلمت كل هذه القطع الى الهيئة العامة للآثار في وزارة الثقافة حيث تم خزنها في المتحف، فيما عرض لوح كلكامش والكبش السومري".

وأشار إلى "استعادة ٦٠٠٠ قطعة آثارية من انجلترا كانت مستعارة للمتحف البريطاني منذ مئة عام، وتم إيداعها بالمتحف العراقي بشكل رسمي، وأنَّ الوزارة مستمرة بالعمل على هذا الملف عبر قسم الاسترداد المعني بالموضوع الذي يتابع عن طريق القنوات الخاصة تواجد القطع الآثارية العراقية المهربة، أو المسروقة، أو تلك التي خرجت عن طريق النبش العشوائي".

وبين، أن "هناك إجراءات صارمة اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع عدد من الأجهزة الأمنية ووزارة الثقافة من خلال الشرطة الآثارية المرتبطة بهيئة الآثار للحد من هذا الموضوع، وأنَّ الوزارة توجه بشكل مستمر مناشدات إلى الأهالي للإبلاغ عن أي حالة مشبوهة ومضرة بتراث العراق".

