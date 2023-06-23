انت الان تتابع خبر الإطاحة بـ"شبكة مخدرات" وامرأة تتاجر بالبشر في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوكالة ورد لـ الخليج 365، أنها "تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين للقضاء، وبكمين محكم تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الاشرف وبعد اخذ الموافقات القضائية من القبض وتفكيك شبكة تتألف من (5) متهمين من المتاجرين بالمواد المخدرة، حيث ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة نوع (كريستال) وادوات تستخدم للتعاطي واسلحة نارية، وقد تم توقيفهم وفق المادة القانونية (28) مخدرات".



وأشارت إلى تمكن مفارزها أيضاً، من "من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة القانونية (405) شروع بالقتل وكذلك القبض على احد المتهمات والمطلوبة الى مديرية الأمن الوطني في النجف الاشرف وفق المادة (18) من قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية والتي سلمت الى جهة الطلب اصولياً".

