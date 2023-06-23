انت الان تتابع خبر ناد سعودي يقترب من خطف حارس تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فابريزيو رومانو، الصحافي المتخصص في أخبار الانتقالات، إن حارس المرمى السنغالي ميندي سيخضع للفحص الطبي، الإثنين المقبل، في أفق إعلان انضمامه بصفة رسمية إلى صفوف أهلي جدة العائد إلى دوري روشن السعودي.وأفاد رومانو على حسابه في "تويتر"، بأن نادي تشيلسي وافق على كل التفاصيل المرتبطة بعقد ميندي قبل يومين.

وكانت التقارير قد أكدت أن الحارس السنغالي ميندي سيوقع مع نادي أهلي جدة عقداً يمتد لثلاثة مواسم.

