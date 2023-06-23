روسيا تمنح سفير قطر وسام الصداقة تقديرًا لجهوده

ياسر رشاد - القاهرة - منح الرئيس الروسي، "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين"، مساء اليوم الجمعة، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، "وسام الصداقة"، تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات بين موسكو والدوحة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، الجمعة، قلد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني الوسام، ضمن مراسم خاصة في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

تعزيز وتطوير العلاقات بين روسيا وقطر:

وخلال مراسم تقليد الوسام، أعرب لافروف عن تقديره للجهود التي يبذلها الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، لتعزيز وتطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية ودولة قطر.

ويُعد "وسام الصداقة" من أرفع الأوسمة التي يمنحها رئيس روسيا الاتحادية للمسؤولين والدبلوماسيين من الدول الأخرى.

وتم اعتماد هذا الوسام، بموجب مرسوم رئاسي عام 1992، ليكون بديلًا عن الوسام السوفياتي المعروف باسم "وسام الصداقة بين الشعوب".

من ناحية أخرى، أشار الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الجزء المغلق من اللقاء مع المراسلين العسكريين، إلى أن كثيرًا من الجرحى يُصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بعد الشفاء

أفاد بذلك الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين".

وشدد الرئيس بوتين على أنه اضطر في بعض الأحيان أن يطلب من بعض هؤلاء العسكريين العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم.

وقال بوتين: "يعود الكثيرون منهم لأداء الواجب في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لقد تحدثت مع بعضهم أمس وقبل ذلك مع العديد من المُصابين. عند سؤالهم: ماذا بعد المستشفى. يُؤكدون رغبتهم بالعودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، إلى رفاقهم. عمليًا يُؤكد الجميع تقريبًا ذلك".

وكمثال على ذلك، أشار الرئيس بوتين إلى 3 أشقاء يُقاتلون في الجبهة على اتجاه زابوروجيا.

وأضاف بوتين: "ثلاثة! لقد اضطررت بالفعل إلى الاتصال بأكبرهم سنًا، وقلت له: أنت الأكبر سنًا بينهم، عليك اتخاذ القرار وإرسال أحد الإخوة إلى خارج منطقة القتال".

من جانبهم ذكّر المراسلون العسكريون، الرئيس بوتين بقصة مُماثلة مع شقيقين من المظليين.

وقال الرئيس الروسي مُعلقًا: "نعم، لقد مات شقيقه هناك. قمت بالاتصال به وقلت: أعتقد أنك بحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر لمواصلة الخدمة. فرد بالقول: لا ، لا أستطيع، لا بد لي من الانتقام لأخي".

وأشار بوتين إلى أنه اضطر حينها للقول: "هذا أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة"، ليأتي الرد: "حاضر".