شكرا لقرائتكم خبر عن ‎المحامية مها أبو بكر خلال مناظرة "التنسيقية": الست المصرية لا تقبل الإهانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المحامية مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، إن هناك حالات عنف ضد الرجل تحرر في الأقسام ولكن في الغالب من يتعرض لعنف حقيقي لا يقدم على تحرير محاضر وهناك خلل تام في ميزان القيم في المجتمع.

وأضافت خلال مشاركتها فى المناظرة التى عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول "هل يتعرض الرجل المصري للعنف؟"، أنه لابد من التحيز للجزء الأضعف في المجتمع حتى يتم إصلاح الخلل في نظام القيم وأن 99 ٪؜ من السيدات المصريات تعرضن للعنف حتي لو مرة واحدة بأشكاله المختلفة وتم التمييز السلبي ضد المرأة لعقود طويلة والتمييز الإيجابي الحالي هو رجوع جزء من الحقوق ومن مصلحتنا الوطنية هو حماية الطفل بالأساس.

وأكدت أن حل المعضلة يكمن في الاعتراف بمبدأ الشراكة وأن لا يكون هناك فاعل أو مفعول به في العلاقة ويجب ايقاف دائرة العنف وإلغاء الصورة السائدة بأن الزوجة مجرد "شغالة"، مضيفة أن الست المصرية بشكل عام لا تقبل الإهانة وموقفها العنيف أحيانا يكون رد فعل أو دفاع عن النفس.

وأوصت بضرورة تشديد العقوبة في جرائم السب والقذف والجرائم الإلكترونية التي تتعلق بإفشاء الخصوصية لمن له ولاية على الضحية مع تجريم الاغتصاب الزوجي قانونا.

أدار الحوار خلال المناظرة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى المناظرة؛ النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، المحامية مها أبوبكر، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين.

يذكرأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.