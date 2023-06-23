شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الإخوان حاصروا مدينة الإنتاج.. والجيش حمى الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن جماعة الإخوان الإرهابية وأنصار حازم صلاح أبوإسماعيل قاموا بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي حتى كانت المدينة في حالة يرثى لها: «الزملاء كانوا مهددين للي داخل واللي خارج».

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013 قامت القوات المسلحة بالدفع بسلاحي المدرعات والصاعقة لحماية مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو الأمر الذي ترافق مع مقابلته لوزير الدفاع حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها، «قيل بعدها أنه تم تحذيره من المساس بالإعلاميين».

وأوضح ضياء رشوان، أن القوات المسلحة في تلك الآونة أظهرت عدم موافقتها بالمساس بنخبة مصر الإعلامية، حيث أن هذا الأمر واضحا تماما، لكن لم يبادر الجيش تماما: «مقولة الإنقلاب مضحكة، والإنقلاب بيدان، وقبل ده تم إعطاء الراحل مرسي إنذار بأسبوع قبل 30 يونيو، ثم إنذار أخر قبل 30 يونيو بـ48 ساعة».