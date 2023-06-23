«حادة ومرعبة».. نظرة محمد بن سلمان لـ جون كيري حديث مواقع التواصل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يتحدث مع مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري، بنظرة وصفها الكثيرون بـ "الحادة والمرعبة"، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأظهر الفيديو حديثا جانبيا بين الأمير محمد بن سلمان مع جون كيري، في مشهد اعتبره البعض يعبر عن القوة التي يحظى بها العاهل السعودي وطريقة حديثه ونظراته إلى كيري.

وكتب أحد االنشطاء: "هكذا تحدث سمو ولي العهد محمد بن سلمان مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.. نظرات حادة وحديث جاد وإنهاء سريع للحوار".

وقال آخر: "سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان … يرسل رسالة واضحة للكهل جون كيري "وصلتكم رسائل المملكة العربية السعودية" هنا الشجاعة والقوة تبان أمام رعاة الشواذ والمثليين والإرهاب..الله يعزّ وينصر السعودية العظمى بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

وعلق أحدهم: "كمل حديثه وفي عيونه شراره.. أرعبها كيري ومن حول كيري".

وكان بن سلمان قد ترأس وفد السعودية المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في العاصمة الفرنسية، باريس.