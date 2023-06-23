انت الان تتابع خبر إسطنبول تحظر الدخول إلى الغابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الولاية في بيان، إلى أن الحرائق تنشب في الغابات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة مع بدء موسم الصيف، وبسبب السلوك المتعمد أو الخاطئ الناجم عن حركة البشر والمركبات في منطقة الغابات.

واضافت: "بناءً عليه تقرر حظر الدخول إلى الغابات في الفترة الممتدة بين 24 حزيران (يونيو) و15 تشرين الأول (أكتوبر)".



وأوضحت أن القرار يحظر بشكل تام حفلات الشواء واستخدام أنابيب الغاز وتدخين الشيشة أو إشعال أي نوع من أنواع الحرائق في مناطق الغابات.

وأكدت الولاية، أن القرار لا يشمل مناطق التنزه والاستجمام والمتنزهات الطبيعية والبساتين والمتنزهات المدرجة ضمن المرافق السياحية داخل حدود إسطنبول.

وحذرت من التبعات القانونية لانتهاك قرارها في حظر دخول الغابات.

