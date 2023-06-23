انت الان تتابع خبر ميسي يكشف أسباب رحيله عن باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميسي لشبكة (بي.إن.سبورتس)، "كان من الصعب التأقلم والتغيير والوصول المتأخر وعدم خوض الاستعدادات للموسم الجديد والتأقلم على النادي الجديد والطريقة الجديدة في اللعب وزملائي الجدد والمدينة... لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي ولأسرتي".وتابع "ثم بدأت الناس تعاملني بصورة مختلفة، بدأ جانب من جماهير باريس يعاملني بصورة مختلفة".

وأضاف، "كان هناك شقاق مع جانب من جماهير باريس، لم تكن هذه نيتي، كانت بعيدة كل البعد، لكن هذا ما حدث. سبق وأن حدث هذا الأمر مع مبابي ونيمار وأعرف أنها طريقة قيامهم بالأمور".

وواصل "سأتذكر كل الناس التي احترمتني كما احترمت الجميع دائما منذ وصولي وهذا كل شيء".

ولم يمدد ميسي عقده مع باريس سان جيرمان بعد عامين وأعلن في السابع من الشهر الجاري انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي وسط شعور بخيبة الأمل لدى بعض جماهير النادي الفرنسي بسبب مستواه.

ورغم أن ميسي سجل 32 هدفا وقدم 35 تمريرة حاسمة في موسمين مع سان جيرمان، فإن الجماهير شعرت بالاستياء بعدما أخفق في قيادة الفريق لتخطي دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

كما تعرض ميسي، الذي فاز بلقب الدوري مرتين وكأس السوبر الفرنسية مرة واحدة مع سان جيرمان، لانتقادات في باريس بعدما قرر النادي إيقافه إثر سفره إلى السعودية دون تصريح من النادي.

